Hoogevener vanmiddag voor rechter voor ombrengen Djamila

HOOGEVEEN - De 47-jarige Freddy D. uit Hoogeveen hoort vandaag welke straf het Openbaar Ministerie (OM) tegen hem eist. Hij staat terecht voor doodslag op de 12-jarige Djamila Marissen, de dochter van zijn toenmalige vriendin.

Volgens het OM heeft D. het meisje in de auto in het Overijsselse Punthorst gewurgd om te verbergen dat hij haar heeft misbruikt. Wat er precies is gebeurd, zal vanmiddag tijdens de zitting duidelijk worden.De Hoogevener meldde zich op zaterdagavond 14 oktober vorig jaar bij het politiebureau aan de Balkengracht in Assen. Hij alarmeerde de aanwezige agenten. In de auto van Freddy D. vonden ze het levenloze lichaam van de 12-jarige Djamila.D. zit sindsdien in de cel. Hij werd in de dagen na de dood van Djamila bijgestaan door advocaat Fred Kappelhof. Die sprak van een uit de hand gelopen situatie en zei dat D. meewerkte aan het onderzoek. De Hoogevener wordt inmiddels bijgestaan door advocaat Jan Boksem.Op eerdere proforma-zittingen heeft Freddy D. steeds gezegd dat hij spijt heeft van zijn daad. "Ik heb er nachtmerries van." Een reconstructie van de gebeurtenissen, zoals de officier van justitie in eerste instantie wilde, werd afgeblazen, omdat de zaak toch duidelijk genoeg was nadat D. eind april opnieuw was verhoord.Op de avond waarom de Hoogeveren Djamila ombracht, meldde een bron aan RTV Drenthe dat de verdachte een zedenverleden zou hebben. Zijn toenmalige advocaat ontkende dat en zei ook dat er geen sprake was van een seksueel delict.Hoogeveen was in shock na de dood van Djamila en er werd een stille tocht gehouden. Docenten en leerlingen van RSG Wolfsbos, stonden stil bij het overlijden van de brugklasleerlinge. Burgemeester Karel Loohuis noemde het overlijden 'een drama voor de stad'.