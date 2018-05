Stelling: Elke wethouder verdient een eigen afscheidsreceptie

ASSEN - Voor de drie wethouders die in Assen afzwaaien worden drie aparte afscheidsrecepties georganiseerd. Volgens de gemeente verdienen de wethouders dit. Niet iedereen denkt daar zo over.

Ruud Wiersema (PLOP), Albert Smit (PvdA) en Anry Kleine Deters (D66) zijn de wethouders voor wie de recepties worden geregeld. De afscheidsfeesten vinden plaats op drie verschillende plaatsen buiten het stadhuis."Ze hebben dag en nacht klaargestaan voor Assen en de Assenaren", zegt burgemeester Marco Out. Hij schat dat iedere bijeenkomst zo'n 2.500 euro zal kosten. "Hiermee geef je blijk van waardering."Ook in de gemeente Westerveld vertrekken er wethouders. Dit zijn Eric van Schelven (PvdA), Homme Geertsma (CDA) en Klaas Smidt (VVD). De laatste twee nemen gezamenlijk afscheid.Omdat eerstgenoemde eind vorig jaar zijn afscheid al aankondigde, was alvast een datum geprikt. "Anders had een afscheid van alle drie zeker gekund", zegt burgemeester Rikus Jager.Hoe kijk jij hier tegenaan? Is het terecht dat elke wethouder met een aparte receptie voor z'n diensten wordt bedankt, of is het zonde van het geld om te investeren in zulke feestjes?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de stelling over de zorg: Ik weet niet bij wie ik moet aankloppen voor de juiste zorg . Hier was ruim 78 procent het mee eens. In totaal stemden er 882 mensen.