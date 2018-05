'Nieuwe manier van aanbesteden slecht voor openbaar vervoer platteland'

HOOGEVEEN - De nieuwe manier van aanbesteden van het openbaar busvervoer in de provincies Drenthe en Groningen kan leiden tot vermindering van het OV op het platteland en kleinere plaatsen. Dat zegt OV-watcher Nico Takkenberg uit Hoogeveen.

Het OV-bureau wil in de nieuwe concessie tijdens de looptijd stukken van het vervoer eruit kunnen halen of opnieuw kunnen aanbesteden. De aanbesteding voor het busvervoer in Drenthe en Groningen van 2020 tot 2030 loopt momenteel."Nieuw in deze aanbesteding is dat het OV-bureau, na de gunning van de concessie, delen ervan kan uithalen. Deze kan het onder andere voorwaarden eerst aan de concessiehouder aanbieden", zegt Takkenberg. "Dit zou kunnen zijn als een onderdeel van de concessie niet rendabel blijkt te zijn of dat het OV-bureau vindt dat de voorwaarden niet meer marktconform zijn. Als de concessiehouder dit niet wil of kan, mag het OV-bureau dat uitgelichte deel door een andere vervoerder laten uitvoeren."Takkenberg vreest dat dit alleen gaat gebeuren op dun bezette buslijnen op het platteland en in kleinere plaatsen. Dit lag volgens hem in de lijn der verwachting, nadat het OV-bureau eerder al inzette om de dikke buslijnen met veel aanbod te laten groeien en te bezuinigen op dunne buslijnen."Onduidelijk is of het dan gaat om een onderhandse aanbesteding. Maar er moetenextra kosten gemaakt worden door zowel het OV-bureau als door vervoersbedrijven die zouden willen inschrijven." Dat geld wordt volgens Takkenberg dan weer niet direct uitgegeven aan bussen en personeel. Takkenberg vreest een gatenkaas, waarbij de vervoerder aan wie de aanbesteding oorspronkelijk gegund is, geen enkele zekerheid meer kan ontlenen aan de gemaakte afspraken tot 2030."De 'uitgelichte' onderdelen kunnen dan gegund worden aan bedrijven die niet via de CAO streekvervoer of Multimodaal vervoer werken. Dan behoudt de busreiziger zijn verbinding, maar krijgen chauffeurs minder betaald", aldus Takkenberg.Morgen praat Provinciale Staten over de begroting en de concessie voor het openbaar busvervoer. Nico Takkenberg zal tijdens de Statenvergadering spreken om zo zijn waarschuwing te laten horen. Arriva, Connexxion en huidige vervoerder Qbuzz hebben zich aangemeld om mee te dingen naar de nieuwe busconcessie 2020-2030.Meer weten over hoe het OV-bureau Groningen Drenthe het busvervoer wil aanbesteden? ovpro.nl zocht het uit