Het nieuws in een minuut: 15 mei Is het zwemwater in Drenthe van goede kwaliteit? (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van dinsdag 15 mei gaat het over Freddy D. De man uit Hoogeveen hoort vandaag welke straf het OM tegen hem eist voor de doodslag op het 12-jarige meisje Djamila.

Ook aandacht voor het controleren van de kwaliteit van het Drentse zwemwater. En omwonenden van het vliegveld bij Eelde gaan samenwerken met omwonenden van de vijf andere vliegvelden in Nederland. Ze willen de groei van de luchtvaart verminderen.