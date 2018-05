Verdachte bekent grootschalige cybercrime

LEEUWARDEN - Een 37-jarige man die wordt verdacht van grootschalige online-oplichting en identiteitsfraude heeft dinsdag in de rechtbank in Leeuwarden bekend. De ICT-expert bouwde vanuit onder meer Leeuwarden webshops voor bedrijven. Hij verborg daarbij software en kon zo jarenlang inloggegevens van klanten achterhalen, waaronder 20.000 mailadressen en wachtwoorden.

Hij verdiepte zich vervolgens in de levens van de gedupeerden en ging onder hun naam familieleden en andere bekenden oplichten. Daarnaast bestelde hij op andermans naam producten om die weer te verkopen. Het geld gebruikte hij voor zijn drugs- en gokverslaving, zo bekende hij in de rechtbank.Ook kon de man op honderden Facebook-accounts inloggen. Hier nam hij de identiteit van de eigenaar aan en zocht gericht slachtoffers uit. "Ik ging in de chatbox gesprekken aan. Ik paste daarbij mijn taalgebruik telkens aan." Door het uitgebreid bestuderen van de chathistorie kon hij slachtoffers in soms urenlange gesprekken naar details vragen en zo hun vertrouwen winnen.De man zegt dat het allemaal in een roes gebeurde. Pas bij zijn aanhouding zag hij alles in. "Afschuwelijk. Ik schaam mij er diep voor." Hij zegt zich bewust te zijn van de schade die hij heeft aangericht. "Daarom zit ik hier. Ik voel mij verantwoordelijk."De man zou in ieder geval sinds 2012 actief zijn geweest en kon in 2016 worden opgepakt. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat hij ruim 100.000 euro heeft buitgemaakt. Uit het hele land hebben driehonderd bedrijven en particulieren aangifte gedaan. Kort voor de zitting kwamen daar 240 aangiftes bij. De advocaat van de man wil die eerst doornemen voordat hij aan zijn pleidooi begint. Mogelijk gaat de zaak daardoor pas over weken verder.