'Mijn hond is mijn steun en toeverlaat' Bij Bovensmilde werd het stokje doorgegeven aan de volgende deelnemer (Foto: RTV Drenthe / Robert Jansema)

BOVENSMILDE - Een landelijke estafette met het doel om meer begrip te kweken voor assistentiehonden. Daar doen vandaag vier Drentse deelnemers aan mee. Er werd vanochtend gestart in Assen. Via Bovensmilde en Dwingeloo eindigt de etappe in Coevorden.

Geschreven door Robert Jansema

"Bij het College voor Rechten van de Mens komen steeds meer klachten binnen over weigering van assistentiehonden. Dit terwijl de honden sinds 2016 via een wetgeving niet meer geweigerd mogen worden. Voor mij reden genoeg om een landelijke estafette te organiseren", zegt initiatiefneemster Helma Verhoeven-Jacobs.



Finish in provincie Utrecht

Bijna tachtig gebruikers van assistentiehonden lopen, rijden of fietsen in tien dagen door het hele land om aandacht te vragen voor hun wettelijk recht op toegang. Zaterdag begon de estafette bij de Tweede Kamer in Den Haag. Komende zondag hoopt de laatste deelnemer de finish te bereiken in Wijk bij Duurstede.



"We moeten het niet zo ver laten komen als in België. Daar deelt de politie boetes uit aan weigeraars van assistentiehonden", vertelt Helma.



Steun en toeverlaat

"Ik heb mijn hond echt nodig. Hij is mijn steun en toeverlaat. Ik heb zelf epilepsie. Mijn hond merkt nog eerder dan ik dat er iets met mij aan de hand is. Deze estafette vormt echt mijn levenswerk", sluit de initiatiefneemster af.