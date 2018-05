'Door Djamila ontplofte een bom in mijn hoofd'

ASSEN/PUNTHORST - Ze zouden een cadeautje gaan kopen voor zijn vriendin: Freddy D. uit Hoogeveen en de 12-jarige Djamila, de dochter van zijn vriendin. Maar het liep compleet anders: hij doodde het meisje, nadat hij haar liet toekijken hoe hij zichzelf bevredigde.

Tijdens de rechtszaak tegen de 47-jarige Hoogevener in Assen komen de gruwelijke details naar buiten van wat er op de middag van 14 oktober in D.’s auto is gebeurd. D., die erg verward overkomt in de rechtszaal, heeft bij de politie al meerdere verklaringen afgelegd. Verklaringen waarin hij zichzelf meer dan eens tegenspreekt."Ik ben geen moordenaar. Ik was een mongool op dat moment", zegt D., die constant met zijn hoofd in zijn handen voor de drie rechters zit. Op het Belevingspad bij het Overijsselse gehucht Punthorst stopt de Hoogevener zijn auto bij een plas. Hij wilde vrijen met het meisje, verklaart hij bij de politie. Ook vertelde hij dat hij gevoelens had voor de dochter van zijn vriendin.In de rechtszaal spreekt hij dat tegen. "Het waren vadergevoelens. Ze noemde me papa." D. woont op de zorgboerderij, waar ook de moeder van Djamila woont. Haar dochter en zoontje komen een keer in de zoveel tijd langs, zo leren ze elkaar kennen.In de auto bij Punthorst stelt hij voor om een stukje te lopen, maar dat wil ze niet. Ze heeft vooral aandacht voor haar telefoon. Als hij seksuele toenadering zoekt, begint het meisje te gillen. "Toen ontplofte er een bom in mijn hoofd", zegt D. in de rechtszaal.De man knijpt de keel van het meisje dicht. Dan belt hij zijn moeder en zegt iets ergs te hebben gedaan. Zijn moeder raadt hem aan naar de politie te gaan. Hij meldt zich uren later bij het politie in Assen. Het lichaam van Djamila ligt, bedekt met jassen, op de bijrijdersstoel."Smeerlap!" roept Djamila's vader vanuit de zaal. "Klopt, dat ben ik ook", verzucht D. Die verder vooral zegt dat hij het niet meer weet."Ze blijft voor altijd 12 jaar en dat doet onnoemelijk veel pijn", zegt een van de oma's van Djamila in haar slachtofferverklaring. "Freddy, hoe heeft het zo ver kunnen komen?"D. luistert trillend en hoofdschuddend naar de verklaringen van haar en andere nabestaanden. Achter hem klinkt gesnotter van intens verdrietige familieleden.