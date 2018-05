Assen betaalt half miljoen extra voor herstel parkeergarage Triade

ASSEN - De gemeente Assen wil een extra bedrag van 475.000 euro euro beschikbaar stellen voor het herstel van waterschade in parkeergarage Triade.

Het winkelcentrum en de parkeergarage in het centrum van Assen bleken direct na de oplevering in 2007 al zo lek als een mandje. De lekkages werden veroorzaakt door een gebrekkige afvoer van het regenwater.De kosten voor het herstel van de parkeergarage werden aanvankelijk geraamd op 2,4 miljoen euro. Bouwer Heijmans en opdrachtgever Ahold namen naar lang getouwtrek de kosten van 1,4 miljoen euro voor hun rekening. De gemeente betaalde het resterende miljoen.Het totale bedrag voor de reparaties komt uit op een bedrag van 2,7 miljoen euro. Het bedrag valt hoger uit doordat de kosten in de bouw de afgelopen periode flink zijn gestegen. De rest van het bedrag dat de gemeente nu beschikbaar stelt, gaat naar het aanbrengen van led-verlichting in de parkeergarage en andere onkosten.