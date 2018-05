Deel dit artikel:











Tachtigjarige loopt kapot gebit op na rugoperatie Een tachtigjarige liep tijdens een rugoperatie een kapot gebit op. Hij wil nu een compensatie (foto: Pixabay.com)

GRONINGEN/EMMER-COMPASCUUM - Een 80-jarige man uit Emmer-Compascuum stapte naar de tuchtrechter, omdat hij een kapot gebit opliep na een rugoperatie in het Scheper Ziekenhuis Emmen. De man werd in juli 2015 geopereerd. Hij werd beademd en kreeg een buis ingebracht. Bij het ontwaken zaten twee tanden los.

De man meldde dit bij de verpleging. Ook toen de tanden enkele dagen later eruit vielen. De verantwoordelijke anesthesioloog vond dat dit een complicatie was wat van te voren aan de patiënt bekend was gemaakt. Het incident werd niet opgenomen in het medisch dossier.



Kosten verhalen

De bejaarde man wil zijn gebit wel laten repareren, maar dit kost 4000 euro. Hij wil dit bedrag verhalen op het ziekenhuis. Dit kan niet via het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Hij moet dan naar de civiele rechter.



Tijdens zijn operatie in Emmen ging er meer mis, zei de man. Hij werd geopereerd aan zijn wervelkolom, maar niet op de juiste plek. De klachten bleven. Tijdens een scan in juni 2016 kwam naar voren dat er niet op de juiste plaats was ingegrepen.



Spijtig

De neurochirurg vond de fout spijtig en erkende wat er was misgegaan. "Dit is een complicatie die vaker bij dergelijke ingrepen voorkomt. Ik heb twee keer gemeten, maar toch op de foute plek geopereerd", zei de man. De man uit Emmer-Compascuum is later in Duitsland geopereerd aan zijn heup. "Ik heb geen last meer."



De tuchtrechter doet in beide zaken op 26 juni uitspraak.