Zorgverzekeraar niet blij met handelswijze Treant

EMMEN/LEIDEN - Zorgverzekeraar Zilveren Kruis is niet te spreken over de handelswijze van de Treant Zorggroep.

Vandaag werd duidelijk dat Treant kiest voor het Scheper Ziekenhuis in Emmen als centrale locatie voor klinische verloskunde en kindergeneeskunde. Dat heeft vergaande gevolgen voor Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, waar die afdelingen gaan verdwijnen.Zilveren Kruis zegt teleurgesteld en verbaasd te zijn over het besluit van Treant. "We hebben Treant gevraagd om alternatieven te zoeken", zegt Zilveren Kruis-woordvoerder Christine Rompa tegen RTV Noord De zorgverzekeraar overweegt zelf contact te leggen met ziekenhuizen in de omgeving van Stadskanaal en Hoogeveen. Zilveren Kruis wil kijken of er mogelijkheden zijn. "Tegelijkertijd moeten we een vinger aan de pols houden bij de plannen van Treant."Zilveren Kruis weet niet of de pogingen zin hebben. Rompa: "We willen voor onze verzekerden alles doen wat we kunnen. Maar uiteindelijk besluit het ziekenhuis en dan staan we helaas met de rug tegen de muur."