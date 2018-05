Ex-militair krijgt waarschuwing voor kindermishandeling

ASSEN - Voor het mishandelen van zijn dochter veroordeelde de rechtbank in Assen een 41-jarige Hoogevener vandaag tot zestig uur voorwaardelijke werkstraf met twee jaar proeftijd.

De ex-militair sloeg het meisje tussen haar 10e en haar 14e als ze in zijn ogen een grote mond had. Ook draaide hij wel eens haar arm hardhandig op haar rug.De officier van justitie eiste twee weken geleden een deels voorwaardelijke straf. De rechtbank vond een onvoorwaardelijke straf niet nodig, als de man zich maar door de reclassering laat begeleiden en zich laat behandelen voor zijn psychische problemen.Hij heeft trauma’s overgehouden aan zijn uitzending naar Bosnië, vertelde hij tijdens de rechtszaak. Zijn opvoeding had veel weg van de omgangsvormen binnen Defensie: streng en autoritair. De man omschreef het geweld dat hij gebruikte als corrigerende tikken.De rechtbank oordeelde anders. Die vond het ontoelaatbaar en oordeelde dat het gedrag van de man voortkwam uit 'opvoedkundige onmacht'. Nadat het meisje naar de politie was gestapt in 2016, werden zij en haar broertje uit huis geplaatst.De Hoogevener werd aanvankelijk ook verdacht van geweld tegen het jongetje, maar daarvoor was volgens de rechtbank te weinig bewijs