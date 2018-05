Deel dit artikel:











Woede-uitbarsting leidt tot geweld in kliniek: cel geëist Half jaar cel geëist voor aanval met scherf (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Voor het aanvallen van een medewerker van de Forensisch Psychiatrische Kliniek (PFK) in Assen met een scherf van een bord eiste het Openbaar Ministerie vandaag een half jaar celstraf tegen een vrouw uit Utrecht.

De vrouw werd vorig jaar in de Asser kliniek behandeld voor psychiatrische problemen. Op 30 november kreeg ze een woede-uitbarsting toen een begeleidster haar eten naar haar kamer bracht en het daar op de grond zette in plaats van het haar in de handen gaf.



Aanval met scherf

Toen ze het eten op had, gooide de vrouw haar bord stuk en nam een scherf mee naar een groepsruimte waar andere cliënten met begeleiders zaten te eten. Het slachtoffer en zijn collega’s vertelden later bij de politie dat de vrouw in haar ene hand een scherf en in de andere een broodmes had. Daarmee liep ze op een mannelijke medewerker af.



Toen ze bij hem was, haalde ze met de scherf uit richting zijn borst. De man kon de aanval afweren. Hij raakte lichtgewond aan zijn arm. Zijn collega’s overmeesterden de vrouw.



Opnieuw in kliniek

De officier van justitie vindt dat duidelijk blijkt dat de vrouw erop uit was om het slachtoffer ernstig te verwonden. Daarom vindt ze poging tot zware mishandeling bewezen. De vrouw is na haar voorarrest overgeplaatst naar een kliniek in Utrecht, waar ze verder behandeld wordt.



Om de behandeling niet weer te onderbreken eiste de officier een celstraf gelijk aan haar voorarrest. Of ze die krijgt, beslist de rechtbank 29 mei.