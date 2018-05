Extra geld nodig voor uitwerking plannen ijsbaan Hoogeveen

HOOGEVEEN - Het ontwikkelen van een ijsbaan in Hoogeveen is weer een stukje duurder geworden. Dat blijkt uit een voorstel dat donderdag aan bod komt in de raad.

Het extra bedrag dat op tafel moet komen, is 350.000 euro. Dat is nodig om de plannen voor de bouw van een gecombineerde kunstijsbaan met zwembad verder uit te werken. De som komt bovenop de 32 miljoen euro die nodig is voor de bouw van het complex.Het extra geld is nodig, omdat het niet was meegenomen in de kosten die er tijdens de voorbereidingen zijn. Het college van Hoogeveen denkt dat het bedrag van 350.000 euro daar voldoende voor is.De bouwplannen voor de ijsbaan moeten voor de zomer klaar zijn. De eerste schop moet dan zo snel mogelijk de grond in. De gemeente wil het complex eind 2019 in gebruik nemen.