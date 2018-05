Freek Gielen volgt Joop Fiege op als trainer/coach bij E&O

HANDBAL - De 30-jarige Freek Gielen wordt de nieuwe trainer/coach van E&O. Hij volgt de vertrokken Joop Fiege op en tekent een tweejarig contract bij de club uit Emmen.

Fiege had in principe nog een doorlopend contract bij de eredivisieclub uit Emmen, maar deze werd vorige week ontbonden. Gielen was afgelopen seizoen trainer/coach van E&O 2 en promoveerde met zijn ploeg naar de eerste divisie."Na het vertrek van Joop Fiege was het logisch dat Gielen als eerste in beeld kwam als zijn opvolger. Gielen moet het nieuwe E&O, met veel aandacht voor jonge talenten, vorm gaan geven. De visie van Gielen is vernieuwend handbal spelen, volgens de Nederlands Handbal Verbond-visie. Dynamisch, snel, verrassend en effectief. Talentontwikkeling, plezier en de uitdaging om bij E&O te spelen staan voorop", aldus de club.Gielen krijgt ook verantwoording voor het opleiden van trainers en coaches bij E&O, omdat 'het professionaliseren van de opleidingscultuur zeer gewenst is'. Naast zijn dagelijkse werk als sportinstructeur bij de Landmacht, is hij ook actief als assistent-bondscoach bij de U18-ploeg op Papendal.De geboren Limburger kwam in de zomer van 2015 als speler naar E&O. Hij speelde daarvoor bij Achilles Apeldoorn, BEVO Panningen en Swift Arnhem. Na één seizoen als speler bij de club uit Emmen werd hij trainer van de A-jeugd en trainer/coach van E&O 2. Met succes, want naast promotie met de heren van E&O 2, behaalde hij als trainer met het hoogste jeugdteam van de club het landskampioenschap in de hoogste jeugddivisie.