Teamplayer Josimar Lima vertrekt bij FC Emmen, maar ook bij promotie?

VOETBAL - Op basis van zijn optreden in de uitwedstrijd tegen NEC afgelopen zondag had de kop boven dit artikel ook gerust 'supersub Lima' kunnen zijn, maar de 28-jarige verdediger zou zelf kiezen voor 'teamplayer'. Logisch, want Lima is prof en wil gewoon altijd spelen.

Ik probeer de jonge jongens ook iets bij te brengen en ik denk dat ik daar wel aardig in geslaagd ben het afgelopen seizoen. Josimar Lima, verdediger FC Emmen

Ik hoop dat ik twee keer negentig minuten op de bank zit. Dat zou betekenen dat we promoveren naar de eredivisie. Josimar Lima

Ik vind dat elk team twee spelers zoals ik nodig heeft. Of ik blijf als we eredivisie gaan spelen? Dat zou kunnen. Josimar Lima

FC Emmen speelt vanavond om 18.30 uur de thuiswedstrijd tegen Sparta. Radio Drenthe zendt vanaf 18.00 uur uit. De uitwedstrijd in Rotterdam begint zondag om 14.30 uur. Een half uur voor de aftrap begint de uitzending op Radio Drenthe.

"Ja natuurlijk wil ik dat. Ik ben nu 27 jaar en vind het spelletje ook nog eens heel erg leuk", aldus de in Kaapverdië geboren speler. Daarom richt Lima zich na dit seizoen op een andere club. "Dat kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Ik sta echt overal voor open."Zijn contract werd vorig zomer automatisch verlengd, omdat hij een contract had getekend dat automatisch door zou gaan wanneer hij 20 duels zijn opwachting had gemaakt in de hoofdmacht. Aan dat aantal kwam hij vorig seizoen met gemak. Dit seizoen is alles anders. Met Jeroen Veldmate en Keziah Veendorp als centraal duo koos trainer Dick Lukkien voor verzorgd voetbal en dus moest 'sloper' Lima genoegen nemen met een reserverol.Die keuze van Lukkien viel te begrijpen. Weinig tegenstanders bleken in staat om Emmen echt onder druk te zetten en nog minder opponenten waren bovenliggend. Lima accepteerde zijn rol, maar verzaakte nimmer. Bovendien, als hij er moest staan dan stond hij er. Zoals in de slotfase van het duel bij MVV, waar FC Emmen zich mede dankzij de invalbeurt van Lima herstelde van een flinke dip. En wat te denken van afgelopen zondag. Emmen hing aan een zijden draadje, maar na het inbrengen van Lima om de aanvalsdrang (met name door de lucht) tegen te houden, bleek een gouden greep. Lima zelf ziet dat als normaal, als werk. "Bedankt voor het compliment, maar ik vind dat niet meer dan normaal."Nee, ik heb er nooit met de pet naar gegooid. Ik vind dat je dat niet doet als prof. Dan zit je anderen in de weg. Dat probeer ik de jongere spelers ook bij te brengen en ik denk dat ik daar wel in ben geslaagd. Kijk alleen maar eens hoe we succes vieren, ook met de wissels. We zijn een heel hecht team."De ontlading in De Goffert na het bereiken van de finale was groot. Lima liep voorop in de feestvreugde. "Ik ben een emotionele jongen en alles kwam er na het laatste fluitsignaal uit. Ik heb dit jaar keihard gewerkt, had privé de nodige zorgen en dan is dit wel echt heerlijk."Lima woont in de buurt van de thuishaven van Sparta, Het Kasteel, maar heeft niets met de club. "Ik ben een echte Feyenoorder. Maar veel van mijn vrienden zijn wel supporter van Sparta, dat maakt het extra leuk om te winnen natuurlijk."Volgens de oud-speler van FC Dordrecht, Willem II en Al Shaab is er geen duidelijke favoriet. "De vorm van de twee dagen zal bepalend zijn. Ik geef ons een prima kans om te winnen. Tegen FC Dordrecht bleek Sparta ook niet heel stabiel. En voor ons is het duidelijk, wij zullen veel beter moeten starten dan afgelopen zondag in Nijmegen.""Eerlijk gezegd hoop ik dat ik twee keer de hele wedstrijd op de bank zit", vervolgt Lima, "want dat zou betekenen dat we promoveren. Maar als de trainer me nodig heeft, dan weet hij wat hij aan me heeft. Maar die instelling heeft iedereen. Het gaat om het resultaat. Als we zondagavond op het bordes staan, dan maakt het niet uit of je basisspeler was of wissel."In principe zijn de duels tegen Sparta de laatste wedstrijden voor Lima in Drentse dienst. Voor Jupiler League-begrippen heeft Lima een goed salaris. Misschien voor FC Emmen wel een te goed salaris voor een speler die voornamelijk bankzitter is. Daarom valt de beslissing om afscheid van elkaar te nemen te begrijpen. Maar hoe zit dat als FC Emmen promoveert? Een 'sloper', iemand die voorsprongen kan verdedigen en punten uit het vuur kan slepen, is dan geen overbodige luxe maar eerder een vereiste."Ik begrijp dat je dat zegt. Ik vind ook dat elk team twee spelers zoals ik moet hebben. Wellicht gaan we na de promotie nog om tafel, maar laten we niet te veel vooruit kijken. We moeten nu gewoon gefocust zijn voor dat ene doel, ons gezamenlijke doel."