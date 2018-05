Bestuursvoorzitter Treant: Ik heb er zelf ook buikpijn van

EMMEN - "Een aderlating voor deze regio", zo omschrijft bestuursvoorzitter Carla van de Wiel van Treant het besluit om verloskunde en kindergeneeskunde te sluiten in Hoogeveen en Stadskanaal.

De Treant Zorggroep kiest voor het Scheper Ziekenhuis in Emmen als centrale locatie voor klinische verloskunde en kindergeneeskunde. Dat hebben de personeelsleden gistermiddag te horen gekregen. Volgens Van de Wiel is het Scheper Ziekenhuis de meest logische locatie. "Omdat het ook de meeste capaciteit heeft en ook de meeste faciliteiten heeft."Treant besloot in december vanwege een tekort aan kinderartsen om deze vorm van zorg alleen nog in Hoogeveen en Stadskanaal aan te bieden. "We hebben de afgelopen periode hard ons best gedaan om kinderartsen te vinden. We hadden goede hoop dat dat zou lukken. We zijn nu een klein halfjaar verder en hebben echt moeten constateren dat dat niet lukt. Als je niet genoeg dokters hebt, kun je de zorg niet leveren. Dan moet je nadenken, ook als het een moeilijk besluit is, om een keuze te maken van de concentratie van de verlos- en kindergeneeskunde", zegt Van de Wiel.De bestuursvoorzitter noemt het besluit voor haar medewerkers heel verdrietig. "En voor ons als bestuur: je wilt dit gewoon niet doen. Je wilt niet het besluit nemen waarin je afdelingen sluit. Mensen zijn oprecht enorm betrokken en zijn gehecht aan hun ziekenhuis en ziekenhuislocatie. We realiseren ons als bestuur als geen ander hoe moeilijk dit besluit is. Ik heb er zelf ook buikpijn van. Het is geen gemakkelijk besluit."Van de Wiel wijst tegelijkertijd op haar verantwoordelijkheid als bestuurder. "Ik moet er voor zorgen dat de zorg die wij leveren door dokters gebeurt die uitgerust zijn en die hun werk gewoon goed kunnen doen. Als je te weinig dokters hebt, gaat het niet oneindig goed.""Het besluit gaat nu naar de ondernemingsraad en raad van toezicht", vervolgt Van de Wiel. "Daarna maken we een goed invoeringsplan, zodat we zorgvuldig dit jaar dat plan kunnen uitvoeren. Wij hebben het besluit genomen en het is nu zaak om dit om een heel goede manier uit te voeren."Volgens Van de Wiel heeft de regio hier behoefte aan meer zorgprofessionals. "Dat tekort is landelijk wat minder pregnant, maar hier in onze regio echt wel het geval. Wij moeten alles op alles zetten om de zorg te kunnen blijven leveren. Dat is niet alleen voor Treant een probleem, maar voor de hele regio."