Advocaat Freddy D. pleit voor vrijspraak, ook al begrijpt zijn cliënt dat niet

ASSEN/HOOGEVEEN - "10 jaar cel en tbs met dwangverpleging is helemaal geen onredelijke eis van het Openbaar Ministerie", zegt Jan Boksem, de advocaat van Freddy D., de man die heeft toegegeven dat hij de 12-jarige Djamila heeft misbruikt en gedood. Toch pleit Boksem voor vrijspraak.

De advocaat van het bekende advocatenkantoor Anker & Anker stelt dat er geen sprake was van opzet, toen D. Djamila om het leven bracht. "Omdat er sprake lijkt te zijn van een acute dissociatieve toestand", zegt Boksem. "Noem het een vlaag van verstandsverbijstering. Iemand doet iets, maar is zich daar niet van bewust." De rechtbank in Assen boog zich gisteren over de zaak Djamila. Om iemand te kunnen veroordelen voor doodslag, moet bewezen worden dat de verdachte zijn slachtoffer opzettelijk om het leven heeft gebracht. Een zogenaamde dissociatieve toestand sluit opzet uit, omdat de verdachte niet meer zelf kan nadenken.In 2002 werd een man uit Nietap die zijn vrouw had gewurgd vrijgesproken, omdat hij dat had gedaan in een vlaag van verstandsverbijstering. Het grote verschil met nu is, dat bij die zaak ook het Openbaar Ministerie ervan overtuigd was dat de man zijn vrouw niet opzettelijk had gewurgd.Justitie is in de zaak van Freddy D. wel overtuigd van opzet. "Wat voor ons vooral van belang is, is wat de verdachte heeft verklaard direct na zijn aanhouding", zegt persofficier van justitie Pieter van Rest. "Hij is met het lichaam van het meisje naar het politiebureau in Assen gereden en dan legt hij heel gedetailleerd een verklaring af over wat er gebeurd is. Dat hij haar verwurgd heeft. Dat past niet bij iemand die handelde in een vlaag van verstandsverbijstering."De 47-jarige Freddy D. nam Djamila op 14 oktober vorig jaar mee naar een bosgebied. Hij wilde haar kussen en liet haar toekijken hoe hij zichzelf bevredigde. Het meisje zette het op een gillen en daarop kneep hij haar keel dicht. Daarna was ze dood. D. verklaarde dat hij dat deed omdat hij bang was dat voorbijgangers hem zouden zien, terwijl hij half op Djamila lag.Volgens advocaat Boksem kan Freddy D. niet zeggen wat er precies gebeurd is toen hij Djamila wurgde: "Hij heeft echt geen flauw idee."Het Openbaar Ministerie stelt dat de verdachte Djamila heeft misbruikt, door naast haar in de auto de masturberen. Advocaat Boksem stelt dat het bewijs daarvoor zwak is, ook al heeft D. zijn daden zelf toegegeven: "We hebben alleen de verklaring van de verdachte om op af te gaan en dat is te weinig.""Als je het puur juridisch bekijkt, dan zou je kunnen zeggen dat Freddy D. moet worden vrijgesproken, maar ik realiseer mij natuurlijk ook dat dat een hele lastige beslissing zou zijn voor de rechtbank." Als de rechters in Assen wel bewezen achten dat D. verantwoordelijk is voor het misbruik en de dood van Djamila, dan vindt Boksem 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging een gepaste straf."Mijn cliënt zou het niet begrijpen als hij wordt vrijgesproken", zegt Boksem desgevraagd. "Maar ik zou een slechte advocaat zijn als ik niet mijn best voor hem deed." Freddy D. liet gisteren tijdens de zitting zelf weten dat hij een hoge straf verdient: "Ik ben een smeerlap."De rechtbank in Assen doet op 29 mei uitspraak in de zaak Djamila.