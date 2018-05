Stelling: Goede zorg in één ziekenhuis is het beste voor de regio

EMMEN - De Treant Zorggroep heeft het Scheper Ziekenhuis in Emmen gekozen als centrale locatie voor klinische verloskunde en kindergeneeskunde.

Daarmee verdwijnen deze afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal , waar Treant ook ziekenhuizen heeft. De zorgorganisatie heeft te kampen met een tekort aan kinderartsen. Een wervingsactie in de afgelopen maanden leverde te weinig nieuwe dokters op.Bestuurder Carla van de Wiel zegt 'pijn in haar buik' te hebben van het besluit. Maar ze benadrukt dat ze goede zorg wil leveren in haar ziekenhuizen. Dokters moeten uitgerust zijn en hun werk goed kunnen doen, zo stelt ze.Heb jij liever goede zorg in één ziekenhuis? Of moet zorg in alle ziekenhuizen worden geboden, ook als dat ten koste gaat van de kwaliteit?