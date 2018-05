Echte Sporting-supporters zeggen 'sorry' tegen mishandelde Bas Dost

VOETBAL - Bas Dost en een flink aantal ploeggenoten werden gisteravond, na het geweldsincident, door supporters van Sporting Club de Portugal toegezongen om hen een hart onder de riem te steken.

Spelers van de Portugese club zijn gistermiddag bij het trainingscomplex aangevallen door een groep van zo'n vijftig hooligans. Dost liep daarbij een hoofdwond op. De 'fans' kwamen verhaal halen na een teleurstellend verlopen seizoen voor de Portugese club. Sporting eindigde als derde en wist zich niet te kwalificeren voor de Champions League.Supporters zijn gisteravond de straat opgegaan om zich uit te spreken tegen het geweld. Ze riepen onder meer 'Sorry Bast Dost'. Ook was er een groot spandoek voor de spits. De leiding van Sporting Portugal heeft de aanval van de hooligans inmiddels ernstig veroordeeld en belooft alles in het werk te stellen de daders te achterhalen.Gunther Neuhaus, de zaakwaarnemer van Dost, heeft geen woorden voor de actie van de hooligans. "Dit is echt onvoorstelbaar", vertelde hij aan Portugese verslaggevers. "Het was een heel gevaarlijke situatie. Dost is een van de belangrijkste spelers van Sporting in de laatste tien jaar."Dost eindigde dit seizoen als tweede op de topschutterslijst van de hoogste Portugese voetbalcompetitie. Hij scoorde maar liefst 27 keer en leverde drie assists. Zondag speelt Sporting de finale van de beker tegen Aves.