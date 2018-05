Deel dit artikel:











Motorrijder gewond bij botsing in Emmen De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht (foto: De Vries Media) Er rukte een traumahelikopter uit na het ongeluk (foto: De Vries Media)

EMMEN - Een motorrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een ongeluk op de Weerdingerstraat in Emmen. Het slachtoffer kwam ten val na een aanrijding met een auto.

Twee ambulances en ook een traumahelikopter rukten uit. Hoe het met de motorrijder is, is onduidelijk. De politie kan niets over de toestand van het slachtoffer zeggen. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht.



De Weerdingerstraat werd na het ongeluk afgesloten voor het andere verkeer.