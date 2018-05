Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 16 mei Mans (80) werkt nog altijd als chauffeur voor een zuivelbedrijf in Rolde (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

In het nieuws van 1 minuut van woensdag 16 mei aandacht voor de sluiting van de afdelingen klinische verloskunde en kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal. Vanuit verschillende hoeken wordt verontwaardigd gereageerd op het nieuws.

Verder: de 80-jarige Mans Hilvering uit Westerbork werkt nog iedere woensdag als chauffeur voor zuivelbedrijf Drentse Aa Zuivel in Rolde. Daar zetten ze hem vandaag in het zonnetje. En de voorbereidingen voor het kunstproject Into Nature zijn in volle gang.