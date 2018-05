Deel dit artikel:











IVN is genomineerd voor de DNA Awards De braakballen dag is een van de vele activiteiten van het IVN (foto: RTV Drenthe)

IVN is genomineerd voor de DNA Awards van 2018. De Nederlandse Associatie (DNA) reikt deze prijzen uit aan de meest inspirerende en vernieuwende vereniging van dat jaar.

De jury heeft de inzendingen vooral beoordeeld op een onderscheidende en vernieuwende aanpak. Over IVN zei de jury: "Een typische vergrijzende vereniging die het voor elkaar heeft gekregen zichzelf opnieuw uit te vinden, die perfect weet aan te sluiten bij trends in haar omgeving, die de regie naar zich toe trekt en de bestaande leden en vrijwilligers een heldenrol geeft, in plaats van ze naar de zijlijn te manoeuvreren."



Mooie woorden

"We zijn erg blij met deze nominatie", zegt Mark Tuit, directeur van IVN Regio Noord. "Het gaat om een landelijk gerenommeerde prijs en een vakjury die de selectie gemaakt heeft. We werken er elke dag keihard aan, dus dan is het fijn om de mooie woorden uit het juryrapport te horen."



Gevraagd naar een inschatting van de kansen van IVN, antwoordt Tuit lachend 33,33 procent. "Het is een mooi rijtje met namen om tussen te staan, maar we gaan natuurlijk wel voor de winst."



Prijsuitreiking

De winnaar wordt gekozen tijdens het jaarcongres van DNA dat op 7 en 8 juni in Utrecht plaatsvindt.



DNA is een vereniging die zich inzet voor de ontwikkeling van verenigingen en verenigingsprofessionals.