'Besloten WhatsApp-groep een stap in de goede richting om overlast in Beilen tegen te gaan'

BEILEN - Winkeldiefstallen, wildplassen, openbare dronkenschap en agressie. De overlast die cliënten van GGZ Duurzaam Verblijf in Beilen veroorzaken, moet de komende tijd verminderen. Daarover hebben ondernemers in Beilen afspraken gemaakt met de GGZ.

Jacqueline Latumalea-Vos van GGZ Duurzaam Verblijf en Marc Bosscha, voorzitter van de Ondernemersvereniging Beilen, zaten afgelopen maandag met elkaar om tafel."Wij gaan een besloten WhatsApp-groep inrichten waar ondernemers hun meldingen kunnen doen. De ondernemers hebben aangegeven dat het soms ingewikkeld is om het telefonisch te doen. Het kost ook tijd. Wat is er dan laagdrempeliger dan een berichtje via de app? Dan kunnen we direct reageren", zegt Latumalea-Vos.Bosscha is tevreden met deze oplossing. "We hebben toch hetzelfde belang en willen een oplossing voor de problemen. Soms komt de overlast niet door bij de betreffende afdeling en dat is een punt dat we zo hopen op te lossen. Ik denk dat de WhatsApp-groep een stap in de goede richting is en dat de overlast zo teruggedrongen kan worden."De beide partijen zaten in het verleden ook al met elkaar om tafel en dat blijven ze doen. "Wij hebben daarbij ook afgesproken dat we niet alleen contact met elkaar zoeken als er gedoe is, maar ook als er verbetering is of als er juist positievere berichten te delen zijn", besluit Latumalea-Vos.