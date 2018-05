Johan Derksen weet het zeker: FC Emmen promoveert

VOETBAL - FC Emmen is nog maar 180 minuten voetbal verwijderd van de Eredivisie. Maar Johan Derksen kent geen twijfels. FC Emmen gaat promoveren.

FC Emmen speelt vanavond om 18.30 uur de thuiswedstrijd tegen Sparta. Radio Drenthe zendt vanaf 18.00 uur uit. De uitwedstrijd in Rotterdam begint zondag om 14.30 uur. Een half uur voor de aftrap begint de uitzending op Radio Drenthe.

Sparta zonder Vriends, Kortsmit en Chabot, Nelom onzeker

De battle of the Dicks: laat de grootste Dick maar winnen

Als FC Emmen wil promoveren, dan moet het nu gebeuren

Teamplayer Josimar Lima vertrekt bij FC Emmen, maar ook als de club promoveert?

Sparta zonder Kortsmit, Vriends en Chabot, Nelom vraagteken

FC Emmen speelde in 1990 bijna eredivisievoetbal: 'Goh, wat waren we dichtbij'

Roy Stroeve: We smachten naar de eredivisie

Sparta-verdediger Sander Fischer: FC Emmen is er dichtbij, maar ik hoop nog niet dichtbij genoeg

FC Emmen tegen Sparta in uitverkochte Oude Meerdijk

Na de galavoorstelling in Emmen tegen NEC was Derksen wel teleurgesteld van het optreden in Nijmegen. "Ik wist niet wat ik zag. Daar speelde Emmen als bange provincialen die hun ogen uitkeken in de grote stad."Derksen vindt dat FC Emmen niet bang moet zijn voor Sparta, dat met veel moeite van Dordrecht won. "Dordrecht mag nog niet de veters van Emmen vastmaken", laat 'de snor' weten.Wel waarschuwt de inwoner van Grolloo voor de tactiek van Sparta trainer Dick Advocaat: "Je weet hoe Advocaat is. Hij is behoudend, hij houdt de boel dicht en valt niet aan. Dus Emmen, schijt aan de hele wereld, ook niet aanvallen, anders loop je in het mes."Maar toch weet Derksen het zeker, FC Emmen promoveert naar de Eredivisie.