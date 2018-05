Provincie: Nieuwe manier van aanbesteden OV niet slecht voor busvervoer

ASSEN - Het OV-bureau en de provincie Drenthe zijn niet van plan de nieuwe flexibelere aanbesteding van het busvervoer te gebruiken om minder populaire buslijnen te schrappen of ze tussentijds goedkoper aan te besteden.

"De vrees van OV-watcher Nico Takkenberg dat dit leidt tot minder openbaar vervoer op het platteland, is onterecht", zegt gedeputeerde Henk Brink in het debat in Provinciale Staten over de begroting en de jaarstukken van het OV-bureau.Op dit moment loopt de aanbesteding voor het openbaar busvervoer in Drenthe en Groningen voor de periode 2020 - 2030. Het OV-bureau wil in die nieuwe concessie tijdens de looptijd wijzigingen kunnen aanbrengen in de dienstregeling en lijnen opnieuw kunnen aanbesteden. ​Arriva, Connexxion en huidige vervoerder Qbuzz hebben zich aangemeld om mee te dingen naar de nieuwe busconcessie 2020-2030.Volgens gedeputeerde Henk Brink gaat deze flexibiliteit in de nieuwe busconcessie niet ten koste van dun bezette buslijnen op het platteland. "We willen deze flexibiliteit, omdat er in de looptijd van de concessie van tien jaar veel kan veranderen in het ov. We hebben niet de intentie minder populaire buslijnen er na een paar jaar uit te lichten en aan een goedkopere vervoerder te geven. Van het gevaar voor een gatenkaas in het busvervoer dat Takkenberg schetst is dan ook geen sprake."Het OV-bureau heeft zijn zaakjes goed op orde, zo vinden Provinciale Staten. Het aantal reizigerskilometers steeg vorig jaar met 8,2 procent. Voor de komende jaren wordt een verdere gestage stijging verwacht. De doelstellingen voor klanttevredenheid zijn gehaald. En volgend jaar moet de kostendekkingsgraad 52 procent zijn. Die was in 2017 al 51,2 procent. De kostendekkingsgraad is de opbrengst die reizigers binnen brengen.Dat riep bij de VVD-fractievoorzitter Johan Baltes de vraag op of ambitie van het OV-bureau en de opbrengsten van reizigers en kostendekkingsgraad niet omhoog kunnen. Brink: "We kunnen zelfs wel naar een kostendekkingsgraad van 60 procent of meer, maar dan moet je zeer pijnlijke maatregelen nemen en minder gebruikte buslijnen schrappen. Mijn verantwoordelijkheid is: hoe kunnen we in een dunbevolkte provincie zoveel mogelijk ov in de benen houden, dus die kant wil ik niet op."De forse groei van reizigerskilometers heeft overigens niet geleid tot een gelijke groei van opbrengsten, omdat de meeste extra reizigers vorig jaar studenten en mbo'ers waren. Daarvoor ontvangt het OV-bureau een vaste lage vergoeding uit Den Haag.Bijna alle partijen in Provinciale Staten maken zich wel zorgen over het zogenoemde weerstandsvermogen (het reservepotje) van het OV-bureau. Dat moet 4 miljoen euro zijn, maar er zit momenteel op 14 miljoen in kas. Veel te veel dus. Brink wil dat geld de komende jaren in het ov steken, maar daardoor loopt het spaarpotje van het OV-bureau terug tot 7 ton in 2022 en dat is weer veel te weinig.Brink verwacht dat de nieuwe aanbesteding geld oplevert, waardoor het spaarpotje op pijl kan blijven. "De nieuwe concessie gaat langer lopen, dat levert geld op. Bovendien betalen we in de huidige concessie met fors gestegen reizigersaantallen voor iedere extra rit. Dat willen we in de nieuw concessie anders door standaard meer bussen te laten rijden op drukke momenten op drukke routes."Meer weten over hoe het OV-bureau Groningen Drenthe het busvervoer wil aanbesteden? ovpro.nl zocht het uit