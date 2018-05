'Mister FC Emmen' gaat voor de triple: promotie, Europees voetbal en kampioenschap

VOETBAL - Als speler met meer dan 250 duels achter zijn naam in de hoofdmacht van FC Emmen, droomde Joseph Oosting er al van: eredivisievoetbal met zijn club. "Het zou mooi zijn voor mijn eigen stad, voor de regio en voor heel Drenthe."

Oosting heeft als speler en later als assistent-trainer van FC Emmen hoge pieken en diepe dalen meegemaakt. "Als jong ventje zat ik bij de selectie toen we in 1990 dicht bij promotie waren. Helaas won Heerenveen toen met 2-0 en lieten we het daarna liggen tegen NEC. Ik heb vaak nacompetitie gespeeld en weleens verwacht dat we zouden promoveren. Natuurlijk heb ik ook mindere tijden meegemaakt, bijvoorbeeld dat de club op sterven na dood was. In het seizoen 2011/2012 werden we laatste in de Jupiler League."Oosting is tegenwoordig trainer bij de beloften van Vitesse en tijdelijk assist-trainer bij het eerste elftal, na het vertrek van Henk Fraser. Samen met interim-trainer Edward Sturing is hij met Vitesse nog in de race om Europees voetbal. "Maar FC Emmen blijft mijn club. Ik woon daar, ik heb daar familie en vrienden wonen. Ik was bevoorrecht om voor mijn club en stad alles te geven. Ik zou promotie dan ook zeker toejuichen."En de voormalig middenvelder van Emmen, Veendam en WKE dicht Emmen kansen toe. "Ik denk als ze iets willen, het nu moet gaan gebeuren. ​Ik zie veel mogelijkheden voor Emmen tegen Sparta, want ik schat ze hoger in. Ik denk met name door, waar Emmen goed in is, de lopende mensen. Daar krijgt Sparta moeite mee. Defensief zijn ze kwetsbaar, want ze krijgen heel makkelijk doelpunten tegen. Dat was tegen ons ook zo, die zevenklapper [Vitesse won onlangs met 7-0 van Sparta, red.]. In de omschakeling liggen veel mogelijkheden, dat kan Emmen goed."Ook in de play-offs om promotie/degradatie maakt Sparta geen overtuigende indruk op Oosting. "Sparta speelt om erin te blijven en zit in een heel andere flow dan Emmen. Daarom denk ik dat Emmen Sparta gaat verslaan. De tijd is er ook voor, om dat nu te doen. Het voetballandschap verandert ook. Wie had gedacht dat FC Twente zou gaan degraderen? En volle bak op de Oude Meerdijk. Het zou mooi zijn. "Oosting vindt dat de regio ook eredivisievoetbal verdient. "Ik denk dat dat voor Emmen en voor Drenthe heel mooi is. Als je ook ziet dat de grote bedrijven vertrekken uit Emmen en dat het, met alle respect, alleen een regio is van de dierentuin... Kijk, niet alleen het sportieve is belangrijk, ook maatschappelijk is het belangrijk. Eredivisievoetbal is een aantrekker. Het is natuurlijk een wereld van verschil of je thuis tegen Telstar of Ajax speelt. Het wordt dan echt een dagje uit en de aandacht is veel groter."Vitesse speelt een dag eerder de laatste officiële wedstrijd van het seizoen tegen FC Utrecht in de finale van play-offs om Europees voetbal. De Arnhemmers verdedigen een 3-2 voorsprong. De nadruk ligt voor Oosting op die wedstrijd. "Wij moeten morgen trainen, anders was ik 's avonds wel naar de Oude Meerdijk gegaan. Maar ik moet 147 kilometer heen en 147 kilometer terugrijden en dan ook nog beelden bekijken van FC Utrecht. Dat wordt te druk, dus ik zal het via de televisie gaan volgen."Daarnaast is Oosting trainer van Jong Vitesse. Zijn ploeg kan nota bene zondag kampioen worden van de derde divisie. "Het kan een heel mooi weekend worden: wij met Vitesse Europa in en kampioen én Emmen naar de eredivisie. Dan denk ik dat er een heel groot feest volgt. Dan skip ik de maandag", lacht de Emmenaar.Oosting kan als FC Emmen-coryfee sowieso niet meer stuk in Arnhem. "Ze vonden het hier mooi dat Emmen ervoor zorgde dat NEC volgend seizoen opnieuw in de eerste divisie actief is. We hebben absoluut de gunfactor, helemaal tegen NEC natuurlijk."De 46-jarige oefenmeester staat volgend seizoen opnieuw voor de beloftengroep van Vitesse. "Uiteraard staat dat in nauwe verbinding met de eerste selectie, maar Leonid Slutsky [nieuwe trainer, red.] neemt zijn eigen assistent mee. Nicky Hofs en Edward Sturing blijven bij het eerste en ik blijf de beloftes doen."Hij voelt zich op zijn plek bij Vitesse. "We zijn hier met veel oud-Vitesse-spelers. Ik doe ervaring op en mijn netwerk wordt uitgebreid. De faciliteiten zijn goed en ik werk met goede spelers. Je wordt er nooit slechter van. Uiteraard zal het mooi zijn om ooit weer terug te keren bij FC Emmen. Dan is de cirkel rond. Ik maak daar ook geen geheim van: ik ben een Emmenaar. Maar je weet nooit hoe het in de voetballerij gaat."