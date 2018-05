Adders: leuk voor liefhebbers, maar niet voor zijn prooi

In de lente komen de adders uit hun winterverblijf tevoorschijn. Liefhebbers van reptielen kijken uit naar dit moment maar voor de prooien van de adder is het oppassen geblazen.

Dit bleek tijdens een van de opnames van ROEG! toen Loes en boswachter Bertil Zoer een kikker vonden die op sterven na dood was. Zoer vermoedt dat een adderbeet de kikker fataal is geworden. "De kikker is verlamt, heeft een opgeblazen buik en twee kleine gaatjes in zijn achterlijf. Dit kan betekenen dat de kikker gebeten is door een adder en nu vol addergif zit."Is de adder nog in de buurt? Zoer vertelt dat als een adder een beest gebeten heeft, hij zijn spoor volgt. "Het kan zijn dat de adder nog een tijdje naar het geurspoor zoekt en de kikker alsnog komt opeten."