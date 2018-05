Deel dit artikel:











80-jarige melkbezorger weet van geen ophouden Mans Hilvering (80) hard aan het werk (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

ROLDE - Tranen heeft hij in de ogen als hij rond acht uur op het werk komt en zijn versierde auto, collega's en klanten ziet die hem opwachten. Mans Hilvering uit Westerbork is ontroerd door de aandacht.

Hij heeft dan ook wat te vieren. Afgelopen zondag werd hij 80 jaar. Dat weerhoudt hem er niet van nog wekelijks te werken bij zuivelbedrijf Drentse Aa Zuivel in Rolde. Mans is bezorger bij het zuivelbedrijf en is daar - ondanks zijn leeftijd - nog niet van plan mee te stoppen.



'Feestdag'

Na de felicitaties staat Mans dan ook te springen om zijn wekelijkse ronde te rijden en de producten te bezorgen bij de klanten die elke week uitkijken naar zijn komst.



"De woensdag is een feestdag voor mij", zegt de Börker tijdens het rijden. “Met dit werk ben je in de frisse lucht en onder de mensen." Hij geniet van de mooie natuur onderweg en probeert dan ook niet om hard te rijden.



Dikke kus

Bij de klanten wordt hij vandaag verwend met cadeautjes: een droge worst, taart en een fles drank. Een dikke kus en een stevige hand en dan moet Mans ook weer weg, want de volgende klanten staan op hem te wachten.



En nu, op naar de volgende 20 jaar? “Nee, eerst één jaar", reageert hij. "Wij doen het nu per jaar.” Als het aan hem ligt, gaat hij nog jaren door.