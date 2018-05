Eurocommissaris Vella: 'Mensen en wolven moeten naast elkaar kunnen bestaan';

BRUSSEL - Er zijn effectievere maatregelen om overlast door wolven tegen te gaan dan om ze af te schieten. Dat zei Eurocommissaris Karmenu Vella tijdens de Europese wolvenconferentie in Brussel, belegd door Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik

Schreijer-Pierik wil dat de wolf zijn beschermde status verliest en dat er daardoor gejaagd mag worden op het dier, meldt RTV Oos t.Daar denkt Eurocommissaris Vella anders over. "Het opheffen van de bescherming brengt het natuurlijke erfgoed in Europa in gevaar", zegt EU-commissaris Karmenu Vella. "Mensen en wolven zouden naast elkaar moeten kunnen bestaan."Vella zegt dat andere maatregelen effectiever zijn dan het doden van wolven. De overlast door wolven is volgens hem in toom te houden met onder meer elektrische hekken, training aan boeren en een financiële compensatie.Nederland en de andere Europese landen moeten zelf passende maatregelen nemen tegen wolven. Ook in Drenthe werden de afgelopen tijd schapen doodgebeten door wolven.