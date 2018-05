Deel dit artikel:











Gedetineerden Veenhuizen gaan hop telen voor bierbrouwer Gevangenis Esserheem in Veenhuizen (foto: RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - Gedetineerden in gevangenis Esserheem in Veenhuizen gaan hop telen voor de plaatselijke bierbrouwer.

Vandaag is een proefhopveld van twee hectare in gebruik genomen op de agrarische grond van de gevangenis. Het is een gezamenlijk initiatief van brouwer Maallust, PI Veenhuizen, Gebiedscoöperatie Westerkwartier en onderwijsinstelling Terra.



Hopteelt terug in regio

Met het project keert de hopteelt terug naar de regio. Ruim tweehonderd jaar geleden werd in het nabijgelegen Peize ook al hop geteeld. De aangeleverde hop wordt verder verwerkt door Maallust. "Zo ontstaat er een krachtig nieuw streekproduct", aldus gedeputeerde Henk Jumelet. De bedoeling is om het proefveld later uit te bouwen.



Werk voor gevangenen

De kennis over de hopteelt en het groenonderhoud wordt overgebracht op de gevangenen door de Belgische hopteler Joris Cambie. De activiteit is bedoeld voor gedetineerden die in de laatste fase van hun straf zitten en naar buiten mogen. Ook kunnen er taakstraffen worden uitgevoerd.



De provincie Drenthe geeft subsidie aan het hopproject.