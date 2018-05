Deel dit artikel:











Tropische kas Wildlands verkozen tot mooiste dierenverblijf Tropische kas Wildlands wint prijs (foto:Marjan Koekoek/RTV Drenthe)

EMMEN - De grote tropische kas van Wildlands Adventure Zoo heeft de Diamond ThemePark Award gewonnen. De kas, Rimbula, is daarmee verkozen tot mooiste dierenverblijf in Nederland en België.

Bij de verkiezing van mooiste parken in Nederland en België in Safaripark Beekse Bergen eindigde Wildlands ook in de top 5 van de Beste Dierenpark, Leukste Avontuur, Beste Themamuziek en Mooiste Park.



Het is de eerste keer dat Wildlands een Diamond ThemePark Award wint. Directeur Frankwin van Beers: “We zijn de afgelopen twee jaar vaker genomineerd, maar hebben nog nooit een award in de wacht gesleept. We zijn ontzettend blij met de waardering en trots op deze award voor Rimbula.”



In de kas leven allerlei diersoorten samen. Naast de olifanten, slingerapen, gibbons en ringstaartmaki’s, kunnen bezoekers ook vele vogelsoorten, gekko’s en kikkers zien.