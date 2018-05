Drenthe in Debat: We moeten trots zijn op onze provincie!

WESTERBORK - "We moeten trots zijn op onze provincie!", "We moeten niet alleen kijken naar het platteland, ook naar de steden" en "Reuring graag! Maar geen kermis bij natuurgebieden." Het zijn een paar reacties die woensdagavond waren te horen tijdens het eerste 'Drenthe in Debat' dat werd georganiseerd door de Statenleden van Drenthe.

Eind oktober beslist Provinciale Staten over de omgevingsvisie waarin belangrijke uitgangspunten komen te staan over onder meer leefbaarheid, natuur en toerisme. De Drentse politici hoopten tijdens het debat te horen wat de Drenten belangrijk vinden.De debatavond was verdeeld in drie thema’s, die werden ingeleid door een filmpje:- De kernwaarden van Drenthe- Natuur versus vrijetijdseconomie- Leefbaarheid versus vrijetijdseconomieOver alle onderwerpen werden een paar betrokken Drenten geïnterviewd. Drie jonge studenten maakten indruk met hun betoog voor goed werk en goed openbaar vervoer in de provincie. De ondernemers die aan het woord kwamen gaven aan dat er door de provincie beter moet worden geluisterd naar de initiatieven die uit het gebied komen.Ook was er nog twijfel over de zin van de debatavond, en het erbij betrekken van zoveel mogelijk Drenten bij de omgevingsvisie. "Vandaag sluit de inspraaktermijn voor de ontwerpvisie", zei een kritisch bezoekster. "Dus eigenlijk komt deze avond veel te laat. Jullie hadden eerder de burgers moeten opzoeken, zodat ze ook nog een reactie hadden kunnen insturen op de visie. Nu kan dat niet meer, dus wat is het nut?"De meeste Statenleden vonden de avond geslaagd. "Het is heel mooi om te zien dat er heel veel mensen betrokken zijn bij Drenthe en dat mensen ook de bereidheid hebben om het daar met elkaar over te hebben", zegt Henk Nijmeijer van GroenLinks. Ko Vester van de SP was helemaal in zijn nopjes met de avond. "Het is interessant, boeiend, mooi. Je geeft iemand een stem!", aldus Vester.De avond had een strakke regie. Mensen die door de organisatie op de eerste rij waren gezet kregen veruit de meeste spreektijd. Slechts enkele mensen in de zaal kregen de kans om hun zegje te doen. En aan het eind van de avond verliet een flink aantal mensen gedesillusioneerd de zaal. "Dit is een aanfluiting. Bepaalde mensen hebben het woord gekregen en het publiek niet en dat is zoals het altijd gaat."Statenlid Paul Moltmaker van de VVD was ook niet zo enthousiast over de avond. "Wij hebben al een heel nauw contact met onze natuurlijke achterban. En daar is dit een aanvulling op maar ik zie daar niet de hele grote meerwaarde van", aldus Moltmaker.Op het debat in zalencentrum Meursinge in Westerbork kwamen zo’n tweehonderd geïnteresseerden af.