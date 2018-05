D-day: de hele stad zingt FC Emmen naar eredivisie

VOETBAL - Of het nou de brandweer of de bakker is. De school, de sportclub of het verzorgingshuis. FC Emmen is hét gesprek van de dag. Het kriebelt vandaag bij veel Emmenaren.

Vanavond is het zover. Dan speelt de ploeg van trainer Dick Lukkien in een uitverkocht stadion in Emmen de eerste finale-wedstrijd voor een plek in de eredivsie. Tegenstander is Sparta. Zondagmiddag is de allesbeslissende return in Rotterdam.Om de ploeg een hart onder de riem te steken, zingen veel Emmenaren de longen uit hun lijf. 'Rood wit aan de bal' is het clublied dat iedere wedstrijd in het stadion te horen is. U kunt nog mooi even oefenen voor vanavond!