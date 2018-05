Volop werk in Drentse horeca

ASSEN - Het gaat beter met de werkgelegenheid in Drenthe. Zoveel beter zelfs, dat het lastig is om ervaren personeel te vinden.

Neem bijvoorbeeld de horeca. Nu de moeilijke jaren van de crisis achter ons lijken te liggen, treedt er een ander probleem op: koks en bedienend personeel zijn lastig te vinden. Vooral nu het hoogseizoen nadert, meldt het UWV.Het UWV verwacht dat de banengroei in de horeca de komende jaren doorzet. Landelijk telt die bedrijfstak in 2019 naar verwachting 442.000 banen. Dat zijn er 10.000 meer dan nu. Volgens onderzoeksbureau ABF staan vooral vacatures voor kok en medewerker fastfood langer dan drie maanden open en zijn deze dus vaker moeilijk vervulbaar.Ook in onze provincie zijn er dus veel vacatures voor koks en bedienend personeel. Toch is de werkgelegenheid in de Drentse horeca sterk seizoensgebonden. Vandaar dat de vraag naar personeel vooral nu toeneemt. De belangrijkste beroepsgroepen in de horeca zijn koks, kelners en barpersoneel en keukenhulpen.In Drenthe is het aantal vacatures voor koks, kelners en keukenhulpen het afgelopen jaar sterk toegenomen. In 2016 waren er nog 334 vacatures voor deze beroepsgroepen, in 2017 nam dit toe tot 433 vacatures, een stijging van dertig procent.Het UWV meldt verder dat het aantal WW-uitkeringen in Drenthe in april verder afneemt. Die trend is overigens in alle drie de noordelijke provincies te zien. Eind april telde Drenthe 10.703 WW-uitkeringen, 4,4 procent van de beroepsbevolking. Het aantal uitkeringen in onze provincie nam af met 545 uitkeringen. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Drenthe 3.430 minder WW-uitkeringen. Klik hier als je het bovenstaande kaartje niet goed kunt bekijken.