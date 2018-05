Deel dit artikel:











Nande Wielink naar ACV, Guus de Vries blijft Nande Wielink Guus de Vries

VOETBAL - Nande Wielink speelt volgend seizoen voor ACV. De 19-jarige centrale verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, komt over van SC Spelle-Venhaus, dat uitkomt in de Oberliga Niedersachsen. Guus de Vries plakt er nog een jaar aan vast bij de zaterdagclub die strijdt tegen degradatie uit de 3e divisie.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Wielink speelde sinds de winterstop in Duitsland. Daarvoor speelde hij bij FC Emmen, maar kwam hij steeds minder voor in de plannen van trainer Dick Lukkien.



PEC Zwolle en FC Emmen

Hij begon met voetballen bij SV Nieuw Balinge. In 2010 werd hij opgenomen in de jeugdopleiding van PEC Zwolle. Toen daar in 2013 geen vervolg aan werd gegeven, vertrok hij op advies van Zwolle’s icoon Albert van der Haar naar de jeugdopleiding van FC Emmen. Daar maakt hij op 14 oktober 2016 als 18-jarige zijn debuut in de Jupiler League. Dat gebeurde in de wedstrijd Eindhoven-FC Emmen.



Guus de Vries

Guus de Vries is bezig aan zijn derde jaar bij ACV. De routinier speelde daarvoor bij Smilde '94, FC Emmen, Achilles 1894, BV Veendam, opnieuw FC Emmen en WKE.



Met deze twee spelers telt de selectie van trainer Fred de Boer 19 spelers.