De 19-jarige Assenaar had een bajonet bij zich (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

EELDE - Een man van 19 uit Assen is afgelopen nacht opgepakt voor verboden wapenbezit.

Agenten zagen 'een verdacht voertuig' rijden over de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde. Bij het doorzoeken van de auto vonden ze een bajonet. Dat is een verboden soort mes. De politie heeft de man vervolgens aangehouden.