Uitschakeling tegen FC Emmen wordt NEC-trainer Lijnders fataal: ontslag Pepijn Lijnders is ontslagen (foto: Omroep Gelderland)

VOETBAL - Pepijn Lijnders is ontslagen. Door de uitschakeling tegen FC Emmen in de halve finale van de play-offs voldeed de coach, die in de winterstop met veel tamtam werd binnengehaald, niet aan de doelstelling. NEC moest en zou promoveren.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Lijnders kwam over van Liverpool, waar hij assistent-trainer was van Jürgen Klopp. Zijn eerste baan als hoofdcoach liep echter niet zoals verwacht. Op het moment dat hij De Goffert binnenstapte was NEC nog koploper en het seizoen werd afgesloten op de teleurstellende derde plek, achter kampioen Jong Ajax en promovendus Fortuna Sittard.



'Het is beter om weg te stappen'

"Ik had met veel drive door willen bouwen, een nieuw echt NEC-team willen vormen, maar ik voel dat het beter is om weg te stappen en de deur te openen voor een nieuwe trainer/coach die het volledige vertrouwen geniet", aldus Lijnders.