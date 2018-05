Stelling: FC Emmen verdient sowieso een huldiging

EMMEN - Het is D-Day voor FC Emmen. Vanavond is de eerste finalewedstrijd in de play-offs tegen Sparta.

Komt de club uit Emmen in de eredivisie, of niet? De wedstrijd van vanavond is in een stampvolle Oude Meerdijk en zondag is de allesbeslissende return in Rotterdam.Het is lang geleden dat Emmen zó dicht bij de eredivisie was. 28 jaar geleden leek het er even op dat het zou gaan lukken. Maar promotie naar de eredivisie zat er uiteindelijk niet in.FC Emmen is nu zó dichtbij. Maar wat als het toch niet lukt? Moet de club sowieso een huldiging krijgen, ongeacht of ze in de eredivisie komt?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we u of goede zorg in één ziekenhuis het beste is voor de regio. Een minderheid van 38 procent is het met die stelling eens. Er stemden 1.921 mensen.