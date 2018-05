Leiders graafmachinebende moeten de cel in

ASSEN - Drie mannen uit Assen zijn voor het leidinggeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met Marktplaatsoplichting, veroordeeld tot vier en drie jaar cel.

De rechtbank in Assen legde Franz I. (57) en zijn schoonzoon Maik V. (37) beide vier jaar cel op. I.'s neefje Michel (30) moet drie jaar zitten. Tegen de 57-jarige man eiste het Openbaar Ministerie begin april nog zes jaar cel en tegen zijn neefje vijf. Dat de straffen lager uitvallen, komt onder meer doordat de rechtbank niet alle gevallen van oplichting te bewijzen vindt.De drie leiders van de zogenoemde graafmachinebende boden onder valse bedrijfsnamen allerlei graafmachines en trekkers aan op Marktplaats . Klanten die een machine dachten te kopen en geld overmaakten, kregen niks geleverd. Volgens de rechtbank ging de bende geraffineerd en 'ogenschijnlijk gewetenloos' te werk.Zo'n 1300 advertenties op de online verkoopsite werden in 2014, 2015 en 2016 gelinkt aan de graafmachinebende en meer dan zeventig gedupeerden stapten naar de politie. Sommigen waren voor duizenden euro's gedupeerd. De verdachten, veertien in totaal, stonden begin april terecht voor twaalf gevallen van oplichting.V. heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend. Oom en neef I. bekenden bij de politie de meeste misdrijven wel. De rechtbank nam het de twee erg kwalijk dat ze, na hun arrestatie in maart 2015, verder gingen met hun oplichtingspraktijken 'als betrof het de gewoonste zaak van de wereld.' De twee kwamen in augustus dat jaar na 156 dagen voorarrest vrij en een tijdje later kreeg de politie nieuwe tips van oplichting. De werkwijze leek verdacht veel op die van de graafmachinebende.In mei 2016 pakte de politie het duo opnieuw op. Toen werkten ze vanuit vakantiehuisjes op de Veluwe, terwijl ze dat in 2014 en 2015 vanuit een van hun huizen op een woonwagenkamp in Assen.Alle drie de leiders zijn eerder veroordeeld voor oplichting. Franz I. al heel vaak. Hij heeft in zijn leven in totaal 78 maanden celstraf uitgezeten.De bende ronselde mensen om hun bankpas en- rekening te kunnen gebruiken om geld op te laten storten. Ook gebruikte ze anderen om overgemaakt geld van argeloze kopers te pinnen, zodat ze zelf niet werden gefilmd bij een bankfiliaal.Assenaar Jeroen V. (29) was een van die zogenaamde 'cashers'. Voor zijn aandeel bij meerdere gevallen van oplichting en deelname aan de criminele bende veroordeelde de rechtbank hem tot anderhalf jaar celstraf. Hij omschreef zichzelf tijdens de rechtszaak als loopjongen, maar de rechtbank oordeelt dat hij een veel grotere rol had.Vijf andere bendeleden uit Assen en Fluitenberg kregen straffen tot 240 uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijk opgelegd. In totaal moet de groep duizenden euro’s aan schadevergoeding betalen aan ongeveer tien gedupeerden.De andere vier verdachten, die hebben terechtgestaan voor de politierechter, horen dinsdag hun uitspraak.