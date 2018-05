Deel dit artikel:











Henk Wijngaard schudt FC Emmen-hit zo uit de mouw Henk Wijngaard (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

VOETBAL - Ook Henk Wijngaard is in de ban van de eredivisie. De zanger uit Emmen vertolkte een rol in de clip die RTV Drenthe opnam in de Drentse stad om FC Emmen te steunen.





De hit 'Ze komen misschien bij de top. FC Emmen we hopen 't allerbeste, geef Sparta maar goed op hun kop' doet liedjes als 'Met de vlam in de pijp' en 'Een sneeuwwitte bruidsjurk' al snel verbleken.



Bekijk ook: ​ D-day: de hele stad zingt FC Emmen naar eredivisie Maar Wijngaard zal Wijngaard niet zijn als hij zelf ook niet een liedje over de club uit zijn woonplaats maakte.