'Toekomstplannen van provincie moeten concreter'

ASSEN - De nieuwe omgevingsvisie van de provincie moet beter worden uitgewerkt.

Dat stelt de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). In de omgevingsvisie zijn simpel gezegd de toekomstplannen van de provincie verwerkt.Volgens de onderzoekers heeft de provincie wel aandacht voor het thema duurzaamheid, maar wordt niet voldoende ingegaan op concrete oplossingen. Ook is niet duidelijk waarop met name moet worden ingezet; bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie of van het gas af gaan.Bovendien worden in de omgevingsvisie beslissingen doorgeschoven naar regionaal overleg en dat kan grote gevolgen hebben, waarschuwen de onderzoekers. Hierdoor zou bijvoorbeeld een wildgroei aan zonneparken kunnen ontstaan. En dat tast vervolgens het 'karakteristieke Drentse landschap' aan, denken de onderzoekers.De Commissie m.e.r. adviseert de provincie het rapport aan te passen. Eind oktober moet een besluit worden genomen over de vernieuwde omgevingsvisie.