ChristenUnie stelt Kamervragen over sluiting kinderafdelingen Treant

DEN HAAG - Carla Dik-Faber heeft vandaag Kamervragen gesteld in Den Haag over de dreigende sluiting van de kinderafdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal.

Dik-Faber is lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Ze stelde negen schriftelijke vragen aan Bruno Bruins, de minister van Medische Zorg en Sport.Zo wil het Kamerlid weten of de minister kan uitleggen wat de sluiting van deze afdelingen voor de zorgverlening aan zwangere vrouwen en kinderen in de regio’s Hoogeveen en Stadskanaal betekent. Ook wil ze een antwoord op de vraag wat de consequenties voor de bereikbaarheid van overige zorg zullen zijn.Het Kamerlid sluit af met de vraag of de minister de mening deelt dat het van groot belang is dat er een goede zorginfrastructuur is in het noorden van het land.Het is nog niet bekend wanneer de minister met antwoorden komt.Ook de Kamerfractie van de SP heeft vragen gesteld aan minister Bruno Bruins. Vanmiddag komen verloskundigen met de Statenfracties van PvdA, CU en CDA bij elkaar, om de toekomst van de bedreigde afdelingen van Ziekenhuis Bethesda te bespreken.