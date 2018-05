Scheidsgerecht oordeelt over artsen in bestuur Treant

HOOGEVEEN - Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg toetst op 18 juni of de benoeming van anesthesist David Post en chirurg Marco Dam in de Raad van Bestuur van Treant leidt tot belangenverstrengeling. De zaak is aangespannen door het Comité Actie voor Bethesda.

Woordvoerder Frits Kappers: "Omdat de artsen naast hun bestuursschap ook nog praktijk houden binnen Treant, hebben wij onze twijfels of er geen sprake is van belangenverstrengeling."Het comité houdt zaterdag een handtekeningenactie om steun te krijgen voor hun roep om de benoeming ongedaan te maken. "We moeten in de zaak belanghebbende zijn. Het is een steun in de rug als we een hele stapel handtekeningen kunnen overleggen van mensen die hun steun hebben toegezegd."In het Comité Actie voor Bethesda zitten behalve Frits Kappers, ook oud-huisarts Marnix Koppe, SP-fractievoorzitter Jutta van den Oord en Ben Buskes van GroenLinks in Hoogeveen.Frits Kappers: "De benoeming is doorgegaan omdat niemand naar het Scheidsgerecht is gestapt. Dus hebben wij besloten dat maar te doen. Het is goed voor de rust."Vorig jaar oktober drukte de Raad van Toezicht van Treant de benoeming van de artsen door, ondanks aanvankelijke protesten van de ondernemingsraad van Treant. Ook de gemeentelijke Denktank Ziekenhuis Bethesda was tegen."Het tast het vertrouwen in de directie aan", zei voorzitter Geert Metselaar toen. Maar in de beantwoording van Kamervragen van VVD-Kamerlid Arno Rutte schreef oud-minister Edith Schippers vervolgens dat er meer voorbeelden van ziekenhuizen zijn met een vergelijkbare bestuursstructuur.Kappers hoopt zaterdag zo'n duizend handtekeningen te krijgen bij een demonstratie tegen de sluiting van de afdeling verloskunde. Met een reclamevliegtuig gaat de actiegroep mensen tot protest oproepen.De demonstratie begint om 11 uur bij het raadhuis in Hoogeveen met een aantal korte toespraken. Daarna is er een rumoerige optocht naar het ziekenhuis. "Bij het ziekenhuis zullen we het lawaai stoppen, omdat patiënten hun rust hard nodig hebben. Hoe meer Hoogeveners meelopen hoe beter.""Bij de actie in De Tamboer vorig jaar tegen het verdwijnen van de Intensive Care en oogheelkunde waren er voornamelijk oudere Hoogeveners", zegt Kappers. "We hopen nu ook op jonge Hoogeveners, want het zijn jonge gezinnen en zwangere vrouwen die in de roos van de schietschijf staan, nu kindergeneeskunde en verloskunde dreigen te verdwijnen uit Hoogeveen."