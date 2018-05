Deel dit artikel:











EHBO-cursus geeft vluchtelingen weer een doel Vluchtelingen krijgen een reanimatiecursus in Emmen. (Foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret) Door de EHBO-cursus te volgen wordt de zelfredzaamheid vergroot. (Foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

EMMEN - Het Rode Kruis Drenthe wil zelfredzaamheid onder vluchtelingen vergroten door middel van een EHBO-cursus. Het werkt daarin samen met de ToekomstAcademie in Emmen.

Deze maand zijn ze gestart met een groep van 20 mensen uit conflictgebieden van over de hele wereld. Vanochtend kwamen de vluchtelingen, voornamelijk vrouwen, bij elkaar in het Rode Kruis-gebouw in de Emmer wijk Bargeres. Daar krijgen ze een les in reanimeren.



Vluchtelingen hebben weer een doel

Sariki Diarrassouba is gevlucht uit Mali. Hij is een van de initiatiefnemers. "Heel veel mensen zitten maar wat in het asielzoekerscentrum. Ze hebben niets te doen. Juist omdat ze uit oorlogsgebieden komen is het belangrijk dat ze weten wat ze moeten doen als er iets met iemand is."



Tsatsral Naran komt uit Mongolië. Ze buigt zich over een dummy, waar ze mond-op-mond-beademing op toepast. "Ik ben elke keer zo blij wanneer ik hier weer naartoe kan. Ik wil werken aan mijn toekomst. Het halen van mijn EHBO-diploma helpt me hierbij."



Mensen in nood

En dat is precies wat het Rode Kruis beoogt met deze tweewekelijkse lessen. Met de vaardigheden die de vluchtelingen opdoen kunnen ze die overal ter wereld inzetten om anderen in nood te helpen.



Joke Altena is één van de twee cursusleidsters van het Rode Kruis Emmen. "Het is zo tof dat ze het aandurven. Ik moet wel erg mijn best doen om het begrijpelijk uit te leggen, want vaak verstaan ze me niet. Maar dan vertaalt de één het voor de ander en dan zie je het kwartje vallen. Dat is echt fantastisch!"



Vrijwilligers gezocht

Het Rode Kruis en de Toekomstacademie zoeken nog vrijwilligers voor dit project. Voor meer informatie kun je kijken op: vrijwilligers@newdutchconnections.nl