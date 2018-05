Deel dit artikel:











Heftruckchauffeur en orderpicker M/V

Voor een bedrijf in Emmen zoeken we heftruckchauffeurs en orderpickers.

Als heftruckchauffeur verzamel je middels een bestelbon in het magazijn de juiste producten welke op de bon staan. Je gaat vrachtwagens laden en lossen en voert de klaargezette orders in de computer in, waarna je een sticker uitprint en deze op de order plakt.



Als orderpicker loop je met een bestelbon in de hand door het magazijn en verzamel je de juiste producten die op de bon staan. Je plaatst deze producten in de juiste rekken en voert de klaargezette orders in de computer in, waarna je een sticker uitprint en deze op de order plakt.



Het betreft tijdelijke banen van 6 maanden voor 40 uur per week.



Eisen heftruckchauffeur:

- Fulltime/ 40 uur per week beschikbaar.

- Fysiek fit (veel op en af de heftruck en af en toe zakken van circa 15 kilo tillen).

- Geen dyslexie i.v.m. het goed kunnen lezen van de orderbonnen.

- Geldig heftruckcertificaat en ervaring als heftruckchauffeur.

- Woonachtig in Emmen of nabij.



Rijbewijs: B (eis)



Eisen orderpicker:

- Fulltime/ 40 uur per week beschikbaar in dagdienst.

- Fysiek fit (de hele dag staan en lopen).

- Geen dyslexie i.v.m. het goed kunnen lezen en begrijpen van de orderbonnen.

- Nauwkeurig kunnen werken.

- Goed in teamverband kunnen werken.

- Woonachtig in Emmen of nabije omgeving.



Geïnteresseerd? Stuur een mail met cv en korte motivatie naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacature heftruckchauffeur: 2244918