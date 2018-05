Deel dit artikel:











Vrijwilligster uit Peize krijgt alsnog een lintje De 72-jarige Froukje Neef is al 20 jaar vrijwilligster (foto: ANP/Piroschka van de Wouw)

PEIZE - Froukje Neef uit Peize is vanmiddag koninklijk onderscheiden. Ze werd op 26 april tijdens de lintjesregen al officieel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, maar kon toen niet bij de uitreiking zijn.

Vanmiddag speldde burgemeester Klaas Smid van Noordenveld haar het lintje persoonlijk op. Neef is onderscheiden voor haar vrijwilligerswerk in verzorgingshuis De Hoprank in Peize en het werk dat ze vrijwillig doet voor het Nederlandse Rode Kruis afdeling Noordenveld.



Neef doet al vijftien jaar allerlei activiteiten met de bewoners van De Hoprank. Voor het Rode Kruis is ze inmiddels twintig jaar actief. Daarvoor coördineert ze vakanties voor mensen met een medische of sociale beperking.