Defensie pakt bliksembeveiliging munitiebunkers Veenhuizen aan

VEENHUIZEN - De bliksembeveiliging van 24 kleine munitiebunkers in Veenhuizen wordt de komende weken aangepast. De bunkers hadden wel al beveiliging, maar tijdens keuringen vorig jaar bleek dat een deel niet volgens de huidige normen is aangelegd.

In november constateerde de Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, bij bezoeken aan dertien munitiedepots in Nederland in totaal 89 tekortkomingen. In Veenhuizen, Staphorst en Ruinen legde de inspectie het werk zelfs tijdelijk stil omdat gevaar dreigde voor militairen en ander personeel.Volgens Defensie neemt het aanpassen van de bliksembeveiliging van iedere bunker één dag in beslag. Alleen voor de werkzaamheden aan een kruitopslagbunker is drie maanden uitgetrokken.