Deel dit artikel:











Noordlease blijft komende twee jaar hoofdsponsor van FC Emmen Noordlease is ook de komende twee seizoenen hoofdsponsor van FC Emmen

VOETBAL - Noordlease prijkt ook de komende twee seizoenen op het shirt van FC Emmen. De landelijke leasemaatschappij met het hoofdkantoor in Groningen is al sinds 2016 de hoofdsponsor van de Drentse club.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

FC Emmen-directeur Wim Beekman is dolblij met de nieuwe verbintenis. "We hebben in de afgelopen jaren een goede band opgebouwd met Noordlease en we zijn dan ook blij dat we deze samenwerking kunnen voortzetten en verder kunnen intensiveren.



Directeur Gert Veenstra van Noordlease legt uit waarom zijn bedrijf het hoofdsponsorschap heeft verlengd. "Sinds 2016 is ons bedrijf aan Emmen gekoppeld. We leveren graag een bijdrage aan de sportieve ontwikkeling in Noord-Nederland. FC Emmen is hier sportief, zakelijk en maatschappelijk een goed voorbeeld van. Mede door ons hoofdsponsorschap hebben wij als bedrijf meer bekendheid gekregen in Drenthe en samen met FC Emmen willen wij dat de komende jaren uitbreiden."