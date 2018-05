Raadsprogramma Tynaarlo op losse schroeven

VRIES - Een raadsprogramma is voorlopig van de baan in de gemeente Tynaarlo. De oppositiepartijen zijn niet blij met de gang van zaken en komen niet naar de heidag waar de inhoud van het raadsprogramma wordt besproken.

Vol trots kondigde Casper Kloos, fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo, anderhalve maand geleden aan dat Tynaarlo een raadsprogramma zou krijgen. Als een van de eerste gemeentes in Drenthe. Ook oppositiepartijen reageerden in eerste instantie positief, maar voelen zich ondertussen niet meer gehoord.Als de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, gaan de partijen met de meeste stemmen normaal gesproken samen zitten om een coalitieprogramma te maken. Deze partijen vormen samen een meerderheid in de gemeenteraad. In het coalitieprogramma maken de partijen plannen voor de komende vier jaar; een beleidsplan. De overgebleven partijen, de oppositie, kunnen dan kritiek uiten op dat gekozen beleid.In een raadsprogramma maken alle politieke partijen samen een beleidsplan voor de komende vier jaar. De wethouders voeren dat programma dan uit. Vaak wordt een raadsprogramma in samenspraak met inwoners vastgesteld.Onder de oppositiepartijen in Tynaarlo ontstond verwarring toen een maand geleden toch een coalitieprogramma werd gepresenteerd . Gezinus Pieters, raadslid van de VVD, ging gelijk in het verweer: "Waarom zijn wij hier niet bij betrokken? De hele raad zou toch inspraak mogen leveren tijdens een heidag?" Ja, reageert Kloos van Leefbaar Tynaarlo. "In dit akkoord ligt nog niets vast."Toch noemen Gemeentebelangen, PvdA en de VVD de volgorde van werken 'een vreemde gang van zaken'. Zo had Gemeentebelangen liever gezien dat eerder al aan de inwoners was gevraagd wat zij belangrijk vinden. "Als er al een coalitieprogramma ligt én straks een raadsprogramma, kunnen we beloftes aan de bevolking moeilijk waarmaken", zegt Peter van Es, fractievoorzitter.Het is bijzonder dat juist deze partij volgende week zaterdag niet aanwezig is bij de heidag. In het verkiezingsprogramma staat namelijk dat Gemeentebelangen voorstander is van een raadsprogramma. "Maar dan moet dat transparant en in een juiste volgorde gebeuren", reageert Van Es. "Dit moeten we goed uitzoeken. Misschien lukt het over twee jaar wel."Voornaamste kritiek van de PvdA en de VVD is dat hun vragen nog steeds niet zijn beantwoord. "Want wat houdt een raadsprogramma nu precies in?", aldus Koos Dijkstra, fractievoorzitter PvdA. En: "Hoe worden besluiten straks genomen als iedereen een beetje verantwoordelijkheid draagt?"Dit bespreken de partijen samen op de heidag, reageert Leefbaar Tynaarlo. Maar volgens de oppositie is dat geen antwoord. "Ze weten het antwoord niet, of ze willen het voor zichzelf houden. Maar zo is het een onwerkbare situatie," aldus Gezinus Pieters, VVD.Casper Kloos reageert teleurgesteld, maar geeft niet zomaar op. "Elke politieke partij is welkom en kan meebesturen. Dat hebben we altijd gezegd. Als ze niet willen komen kunnen we hun achterban raadplegen en proberen alsnog hun belangen te behartigen."Maar een raadsprogramma is het beleidsplan dan officieel niet meer te noemen. "Misschien wordt het dan een kernenakkoord", zegt Kloos. "Maar dat bespreken we dan wel."In Drenthe hebben de gemeenten Coevorden, De Wolden en Noordenveld wel een raadsprogramma. In Midden-Drenthe wilden Gemeentebelangen en en Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork graag een raadsagenda, maar ze kregen geen bijval van andere politieke partijen.