Gebak bij de glasbak De jarige glasbak in Norg (foto: RTV Drenthe) Passanten worden getrakteerd op taart en boodschappentassen (foto: RTV Drenthe) Om de glasbak zit een feestelijke strik (foto: RTV Drenthe)

NORG - De glasbak bestaat vandaag precies veertig jaar. Gemeente Noordenveld viert dit jubileum met gebak voor passanten die boodschappen doen.

Ireen Vos deelt samen met haar collega namens de gemeente gebak en boodschappentassen uit in Norg. Ook in Peize en Roden wordt er gefeest bij jarige glasbakken. "Inwoners van de gemeente Noordenveld schijnen juist erg milieubewust om te gaan met hun afval. Vandaar dat de gemeente iets terug wil doen en deze traktaties organiseert."



Jan staat hier op de camping en dumpt nog even een potje in de glasbak, waar een grote strik omheen zit. "Ik vind het een geweldige actie, zeker om mensen nog meer te stimuleren om hun glas gescheiden in de afvalbakken te doen."



Daar is Jantje het mee eens. Ze wil net de supermarkt binnenlopen als haar een taartje en een tas aangeboden wordt. "Heel leuk initiatief. Ik heb twee gebakjes gekregen, eentje voor mezelf en eentje voor m'n man, die in de auto wacht."